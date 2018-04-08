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ФК "Анжи" сделает подарок Нурмагомедову в честь победы в чемпионате UFC

Спорт
8 апреля, 12:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В воскресенье Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту решением судей и стал чемпионом UFC в легком весе

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© John Locher/AP

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Анжи" преподнесет подарок российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову за победу над американцем Элом Яквинтой в 5-раундовом поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.

Поединок Нурмагомедова и Яквинты состоялся в воскресенье на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

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Нурмагомедов не оставил шансов Яквинте и завоевал пояс чемпиона UFC

"Мы постоянно находимся с Хабибом на контакте, он наш болельщик, очень часто встречаемся, бывает, что он участвует в командных мероприятиях. Мы очень рады, что он победил в чемпионате UFC, гордимся им. Когда он будет в Махачкале, обязательно встретимся и поздравим его, пригласим на матч с "Уралом" 21 апреля, чтобы он нанес первый удар по мячу. Сделаем ему подарок, и, если он захочет, он сам расскажет, что мы ему подарили", - сказал Абдулаев.

29-летний Нурмагомедов является уроженцем Республики Дагестан. В воскресенье россиянин впервые в карьере завоевал титул UFC, одержав 26-ю победу (16 досрочно) при отсутствии поражений. В UFC Нурмагомедов дебютировал 20 января 2012 года, победив удушающим приемом иранца Камала Шалоруса.

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