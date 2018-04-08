Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кэмпбелл: Игнашевич и братья Березуцкие могли бы принести пользу сборной РФ на ЧМ-2018

Спорт
8 апреля, 12:36 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 8, апреля. /ТАСС

Бывший игрок сборной Англии отметил, что опытные игроки могли бы добавить вариативности, а также помочь тренеру поддерживать правильную атмосферу в коллективе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

© Виталий Тимкив/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие могли бы принести пользу сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение высказал ТАСС бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.

В феврале, после того как тяжелые травмы получили основные центральные защитники сборной Георгий Джикия и Виктор Васин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что рассматривает вариант вызова в команду братьев Березуцких. Однако позднее 35-летние защитники заявили о завершении выступлений за сборную. Прошлым летом о завершении карьеры в команде объявил 38-летний Сергей Игнашевич.

"После матча "Арсенал" - ЦСКА на этой неделе я слышал разговоры, что им на троих больше 100 лет. Но это ничего не значит, эта цифра говорит лишь об их опыте. Если у команды есть четкий игровой план, такие футболисты могут помочь выиграть простым подсказом на поле", - сказал Кэмпбелл.

"Я знаю, что у сборной России есть проблемы с центральными защитниками. В этой связи опытные игроки могли бы добавить вариативности, а также помочь тренеру поддерживать правильную атмосферу в коллективе", - добавил Кэмпбелл.

Головин - умница!

Возвращаясь к первому матчу 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" - ЦСКА (4:1), Кэмпбелл отметил полузащитника Александра Головина. "Головин - умница! Он способен вытащить для команды ту или иную игру на чемпионате мира", - сказал Кэмпбелл.

"Вообще сборной России необходимо четко определиться с планом на турнир - играть в атаку, от обороны или сделать ставку на атлетичный футбол", - добавил англичанин.

Сборная России на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
При столкновении электрички и автобуса в Крыму погибли пять человек
2
Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия желает вернуться в Россию
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
5
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
6
Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости