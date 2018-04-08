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Министр спорта РФ Колобков поздравил Нурмагомедова с титулом чемпиона UFC

Спорт
8 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В воскресенье Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с завоеванием титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и отметил, что считает его великим бойцом.

В воскресенье Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту в 5-раундовом поединке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. Для 29-летнего бойца это победа стала 26-й в карьере, 16 из них он одержал досрочно, при отсутствии поражений.

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Нурмагомедов не оставил шансов Яквинте и завоевал пояс чемпиона UFC

"Хабиб - великий боец, мы все невероятно гордимся этой победой - убедительной, безапелляционной, единогласной, - сказал Колобков ТАСС. - В этом тяжелейшем виде спорта невозможно побеждать без силы духа, без настоящего мужского характера! И Нурмагомедов подтверждает эти качества раз за разом, став на этот раз первым российским чемпионом в истории UFC".

"Желаю ему в будущем тех соперников, с которым Хабиб сам хочет встретиться. Этот спортсмен никогда не искал легких путей. Уверен, этим же принципом он будет руководствоваться и в дальнейшем. Только так рождаются великие чемпионы", - добавил Колобков.

Нурмагомедов дебютировал в UFC в 2012 году, бой с Яквинтой стал для него десятым в организации - он выиграл все из них.

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