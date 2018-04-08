Нурмагомедов допустил возможность проведения боя в России в сентябре

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов допустил возможность проведения боя на осеннем турнире UFC в России. Об этом российский боец сообщил журналистам.

Турнир UFC планируется провести в сентябре в Москве, однако пока об этом не было объявлено официально.

"Если первый в истории России турнир UFC будет номерным, то буду драться там, - сказал Нурмагомедов. - Если нет, то буду здесь [в Нью-Йорке] драться в ноябре. Я бы очень хотел выступить в России, но это зависит от руководства UFC, потому что если турнир не будет большим, я не буду драться на нем".

29-летний боец победил американца Эла Яквинту единогласным решением судей на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и завоевал вакантный титул чемпиона организации в легком весе. Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. Он одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.