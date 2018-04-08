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Дзюдоисты КЧР и женская сборная Северной Осетии победили на турнире в Черкесске

Спорт
8 апреля, 17:44 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 8, апреля. /ТАСС

Трехдневный турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе "Купол" в Черкесске

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ЧЕРКЕССК, 8 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная Карачаево- Черкесии стала победителем всероссийского турнира по дзюдо памяти мастера спорта СССР, депутата парламента КЧР Арасула Атабиева. Соревнования завершились в воскресенье в Черкесске.

Лучший результат среди женских команд показала сборная Северной Осетии, сообщил ТАСС представитель оргкомитета соревнований Алан Цахилов.

"В этом году победу среди мужских команд одержала сборная Карачаево-Черкесии, завоевав три первых места в семи весовых категориях. На втором месте с двумя золотыми медалями дзюдоисты Чечни, третьей стала команда Адыгеи, в копилке которой одно золото", - сказал Цахилов.

Схватки среди девушек также проходили в семи весовых категориях. "Лучший результат показали дзюдоистки Северной Осетии, одержав победу в трех весовых категориях, в тройке лидеров - команды Адыгеи и Краснодарского края с двумя и одной наградой высшей пробы соответственно", - отметил собеседник агентства.

Трехдневный турнир состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе "Купол" в Черкесске. В нем приняли участие более 250 спортсменов из 15 регионов России. Победители соревнований представят свои субъекты на чемпионате России, который пройдет в октябре в Грозном.

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