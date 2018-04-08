Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Словак Петер Саган стал победителем велогонки "Париж-Рубе"

Спорт
8 апреля, 18:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, апреля. /ТАСС

Кроме денежного приза, участнику традиционно на память вручается булыжник с трассы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Петер Саган

Петер Саган

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ПАРИЖ, 8 апреля. /ТАСС/. Словак Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, одержал в воскресенье победу в велогонке "Париж-Рубе". Об этом сообщило агентство AFP.

Однодневная гонка "Париж-Рубе" - одна из старейших в мире, она считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют "Северный ад" и "Труднейшей из труднейших". Значительная часть 257-километровой трассы - 54,5 км (29 участков пути) покрыта крупной брусчаткой, вызывающей сильнейшую тряску велосипеда и трудности в управлении им. В этом году гонка проводилась в 116-й раз, впервые она состоялась в 1896 году.

Гонка стартовала в городе Компьень (к северу от Парижа) и финишировала в Рубе. В этом году старт 175 гонщикам был дан в присутствии министра спорта Франции Лоры Флессель, в прошлом шпажистки и олимпийской чемпионки. По данным Франс Пресс, на начальном этапе гонки брусчатка была мокрой, так как ночью прошел сильный дождь. В дальнейшем дорога подсохла, так как во всей северной части Франции стоит теплая и солнечная погода - более 20 градусов в тени.

Кроме денежного приза, участнику традиционно на память вручается булыжник с трассы. Кроме того, ввиду трудности гонки, победителю начисляются 100 рейтинговых очков, тогда как победа в одном этапе "Тур де Франс" обеспечивает лишь 20 баллов.

28-летний Саган - трехкратный чемпион мира в групповой гонке и единственный велогонщик в истории, ставший чемпионом мира в этой дисциплине три раза подряд (2015-2017). Словак стал вторым чемпионом мира после француза Бернара Ино, победившим в этой престижной гонке на севере Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
3
Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию
4
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
5
Пенс заявил, что вместе с Трампом пристально следит за ситуацией в Сирии
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости