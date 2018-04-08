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Геркус: "Локомотив" ведет переговоры с Фернандешом о продлении контракта

Спорт
8 апреля, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Помимо Фернандеша, контракты с "Локомотивом" истекают у Джефферсона Фарфана, Дмитрия Тарасова, Алана Касаева, Неманьи Пейчиновича, Тараса Михалика и Виталия Денисова

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Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

Президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" ведет переговоры о продлении контракта с 32-летним полузащитником Мануэлом Фернандешем и другими игроками команды, у которых истекает срок трудовых соглашений. Об этом журналистам сообщил президент железнодорожников Илья Геркус.

Помимо Фернандеша, контракты с "Локомотивом" истекают у Джефферсона Фарфана, Дмитрия Тарасова, Алана Касаева, Неманьи Пейчиновича, Тараса Михалика и Виталия Денисова.

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"Переговоры с Фернандешом ведутся, - сказал Геркус. - Со всеми футболистами, у которых заканчиваются контракты, находимся в контакте, обсуждаем их будущее. Сейчас немного рано об этом говорить, стараемся сосредоточиться на других задачах. После конца сезона все узнаете".

В воскресенье "Локомотив", лидирующий в чемпионате России, одержал домашнюю победу над "Ростовом" (1:0) и на пять очков опережает ближайшего преследователя в лице московского "Спартака".

"Отрыв вернулся, все хорошо. Как и обещали, мы снова встали на рельсы. Сегодня мы доминировали всю игру, имели много моментов и один реализовали. Думаю, все будет хорошо", - сказал Геркус.

"Судейство не комментирую, но ошибок было много. Как мне показалось, намного больше обычного. Больше ничего сказать не могу. Стараемся уважать труд арбитров", - добавил он.

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