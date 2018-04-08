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"Реал" сыграл вничью с "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
8 апреля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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©  EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 8 апреля. Мадридский "Реал" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью в дерби с "Атлетико" в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе хозяев гол забил Криштиану Роналду (53-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (57).

Эта ничья стала для "Реала" первой за последние десять матчей в чемпионате Испании. Для Роналду этот гол стал 650-м в карьере в 903 играх, в текущем сезоне национального чемпионата португалец идет на втором месте в списке лучших бомбардиров (23 гола). Гол Роналду стал 500-м в истории мадридских дерби в рамках чемпионата Испании.

В турнирной таблице "Атлетико" находится на втором месте, набрав 68 очков, "Реал" с 64 очками идет третьим. Лидирует "Барселона" - 79 очков.

В следующем туре "Реал" 15 апреля в гостях встретится с "Малагой", "Атлетико" в тот же день дома сыграет с "Леванте".

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