Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 года будет играть в НХЛ

Спорт
8 апреля, 20:18 дата обновления: 8 апреля, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Нападающий СКА поблагодарил болельщиков за оказанную поддержку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук после окончания сезона перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где он намерен отыграть два-три года. Об этом он сообщил журналистам после окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой петербургский клуб уступил ЦСКА.

"Сказал ребятам огромное спасибо, всем болельщикам. В ближайшие 2-3 года попробую свои силы в НХЛ.

Я не говорю "прощай", говорю "до свидания", - сказал Ковальчук. "Я провел отличные пять лет в России. Благодарен болельщикам", - добавил он.

По ходу сезона в прессе появлялась информация о том, что 34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов Нью-Йорка - "Рейнджерс" или "Айлендерс".

Смотрите также

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Игроки ЦСКА Капризов и Робинсон пропустят шестой матч полуфинала Кубка Гагарина со СКА

Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (ныне - "Виннипег") - с 2001 по 2010 год и "Нью-Джерси" (2010-2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).

В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, став лучшим в бомбардирской гонке.

В составе сборной России Ковальчук стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости