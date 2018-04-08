Ковальчук заявил, что ближайшие 2-3 года будет играть в НХЛ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий СКА Илья Ковальчук после окончания сезона перейдет в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где он намерен отыграть два-три года. Об этом он сообщил журналистам после окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина, в которой петербургский клуб уступил ЦСКА.

"Сказал ребятам огромное спасибо, всем болельщикам. В ближайшие 2-3 года попробую свои силы в НХЛ.

Я не говорю "прощай", говорю "до свидания", - сказал Ковальчук. "Я провел отличные пять лет в России. Благодарен болельщикам", - добавил он.

По ходу сезона в прессе появлялась информация о том, что 34-летний форвард рассматривает вариант перехода в один из клубов Нью-Йорка - "Рейнджерс" или "Айлендерс".

Нападающий играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (ныне - "Виннипег") - с 2001 по 2010 год и "Нью-Джерси" (2010-2013), которому на данный момент принадлежат права на игрока в североамериканской лиге (с 1 июля 2018 года он станет неограниченно свободным агентом). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, отметился 417 шайбами и 399 передачами. В розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач).

В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он набрал 63 очка (31 шайба + 32 передачи) в 53 играх, став лучшим в бомбардирской гонке.

В составе сборной России Ковальчук стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, бронзовым призером Олимпиады-2002 и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).