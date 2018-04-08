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УНИКС победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Спорт
8 апреля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 89:81

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ТАСС, 8 апреля. Казанский УНИКС со счетом 89:81 обыграл латвийский ВЭФ в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал форвард ВЭФа Каспарс Берзиньш, в активе которого 29 очков. У казанской команды больше всех очков набрал разыгрывающий Хоакин Колом (19).

В турнирной таблице УНИКС занимает второе место, одержав 17 побед в 19 матчах, ВЭФ при семи победах после 20 игр идет десятым.

В следующем матче УНИКС 15 апреля примет казахстанскую "Астану", ВЭФ 22 апреля на выезде сыграет с саратовским "Автодором".

В других матчах игрового дня красноярский "Енисей" победил "Астану" (90:76), а белорусский "Цмоки-Минск" в овертайме обыграл эстонский "Калев" (85:80).

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