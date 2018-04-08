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Есмантович: ЦСКА провел серьезную серию против СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Спорт
8 апреля, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В воскресенье ЦСКА в овертайме обыграл СКА в шестом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 3:2 и вышел в финал соревнований

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Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА провел серьезную серию против санкт-петербургского СКА в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В воскресенье ЦСКА в овертайме обыграл СКА в шестом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 3:2 и вышел в финал соревнований, победив в серии до четырех побед - 4-2. В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с казанским "Ак Барсом".

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"Команда провела серьезную серию, - сказал Есмантович. - Все игры по накалу были очень непростыми, мы вытащили три последние игры. По мастерству практически одинаковые команды, но сегодня нам повезло больше. Юханссон является такой же частью команды, как массажист или врач, он очень ярко сыграл два матча, он профессионал, поэтому он в ЦСКА".

На 5-й минуте голкипер ЦСКА Илья Сорокин, пропустивший две шайбы после двух бросков, был заменен на шведского вратаря Ларса Юханссона.

"Нам предстоит тяжелейшая серия с "Ак Барсом". У нас не очень много времени для восстановления, но мы приложим все силы, чтобы достойно противостоять столь сильному сопернику", - добавил Есмантович.

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