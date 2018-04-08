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Тренер Знарок заявил, что его будущее в ХК СКА неизвестно

Спорт
8 апреля, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Контракт специалиста со СКА истекает в этом сезоне

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Главный тренер ХК СКА Олег Знарок

Главный тренер ХК СКА Олег Знарок

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок пока ничего не знает о своем будущем в команде. Об этом он сказал журналистам.

В воскресенье московский ЦСКА в овертайме обыграл СКА в шестом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2 и вышел в финал соревнований, победив в серии до четырех побед - 4-2.

"Мое будущее в команде неизвестно. Планы? Не знаю", - сказал Знарок.

Контракт специалиста со СКА истекает в этом сезоне. Олег Знарок также является главным тренером сборной России.

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