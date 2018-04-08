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Никитин: игроки ХК ЦСКА действовали самоотверженно против СКА

Спорт
8 апреля, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

ЦСКА вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв СКА со счетом 3:2 в овертайме и во всей серии - 4-2

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Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА самоотверженно играли в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина со СКА. Об этом журналистам рассказал главный тренер столичных армейцев Игорь Никитин.

ЦСКА вышел в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв СКА со счетом 3:2 в овертайме и во всей серии - 4-2.

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"Вратарь здорово сыграл, ребята самоотверженно сражались, поэтому дождались своих моментов. Против такого соперника так и надо играть, по другому бы не получилось", - сказал Никитин.

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов пропустил матч по причине повреждения. Также у армейцев после пяти минут игры Илью Сорокина в воротах заменил Ларс Юханссон, не пропустивший ни шайбы. "По поводу того, сыграет ли Капризов, то на такие вопросы не могу отвечать, потому что у нас каждый день с утра приходишь, и то одно, то другое. По тому, кто сыграет в воротах, то, честно говоря, загадывать не хочу", - отметил тренер.

Финал Кубка Гагарина ЦСКА - "Ак Барс" начнется в Казани 14 апреля.

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