Хет-трик Промеса принес "Спартаку" победу над "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 8 апреля. Московский "Спартак" со счетом 4:1 разгромил махачкалинский "Анжи" в гостевом матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске.

В составе победителей хет-триком отметился голландский полузащитник Квинси Промес, на 10-й и 14-й минутах он отличился с игры, на 27-й минуте - с пенальти, еще один гол забил Илья Кутепов (56). У "Анжи" отличился Хуан Лескано (36).

Хет-трик Промеса стал самым быстрым в истории РФПЛ. Предыдущее достижение принадлежало сербскому полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу, который забил третий мяч в ворота "Краснодара" на 39-й минуте. Голландец довел число забитых голов за "Спартак" во всех турнирах до 62. Он обошел бразильца Веллитона (61) и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории красно-белых.

Промес забил 13 голов в текущем сезоне чемпионата России и возглавил список лучших бомбардиров турнира. "Спартак" продлил беспроигрышную серию в чемпионате, которая теперь насчитывает 18 матчей. В гостевых матчах против "Анжи" эта победа стала для московского клуба четвертой подряд.

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место, набрав 50 очков. "Анжи" с 24 очками идет 14-м. Лидирует московский "Локомотив" (52 очка после 24 игр).

В следующем матче "Спартак" 15 апреля на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Анжи" днем ранее в гостях встретится с санкт-петербургским "Зенитом".

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