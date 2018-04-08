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Знарок: игрокам ХК СКА было функционально тяжело после Олимпиады

Спорт
8 апреля, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

В воскресенье московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал вторым финалистом турнира

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Главный тренер ХК СКА Олег Знарок

Главный тренер ХК СКА Олег Знарок

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Хоккеистам СКА было функционально непросто играть в Континентальной хоккейной лиге после Олимпиады. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной России и петербургской команды Олег Знарок.

В воскресенье московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал вторым финалистом Кубка Гагарина, победив в серии 4-2. 15 хоккеистов СКА участвовали в Олимпийских играх в Пхёнчхане в феврале и стали победителями олимпийского турнира.

"Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Ребята сделали все, что смогли, они молодцы, - сказал Знарок. - У нас не было времени выводить ребят на пик - после Олимпиады мы сразу поехали играть, и поэтому было чисто физически тяжело".

Знарок допустил, что ему и игрокам было сложно находить мотивацию в оставшейся части сезона после последних успехов санкт-петербургской команды, которая в прошлом сезоне выиграла плей-офф Континентальной хоккейной лиги. "Мы с ребятами в одной лодке, мы старались", - отметил он.

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