Витюгов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 8 апреля. Российский гроссмейстер Никита Витюгов черными фигурами сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в партии восьмого тура супертурнира в Германии.

Другие партии игрового тура также завершились вничью: Фабиано Каруана (США) - Левон Аронян (Армения), Маттиас Блюбаум (Германия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аркадий Найдич (Азербайджан) - Вишванатан Ананд (Индия), Георг Майер (Германия) - Хоу Ифань (Китай).

В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набравший 5,5 очка. Далее идут Витюгов, Карлсен (оба - по 5), Аронян, Вашье-Лаграв (оба - по 4,5), Блюбаум (4), Ананд, Найдич, Хоу Ифань (все - по 3), Майер (2,5).

В марте Каруана одержал победу на турнире претендентов, получив право встретиться с Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.