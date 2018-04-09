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Вице-президент FIDE Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост главы организации

Спорт
9 апреля, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Выборы пройдут 3 октября 2018 года в Батуми

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ТАСС, 9 апреля. Вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиос Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост президента организации. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

7-8 апреля в Минске прошло заседание президентского совета FIDE. Отмечается, что в ходе заседания к Макропулосу обратилось большинство членов совета с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые пройдут 3 октября 2018 года в Батуми. Ранее сообщалось, что в президенты FIDE собираются баллотироваться 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и действующий глава организации Кирсан Илюмжинов.

Также президентский совет обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один - против. Ранее в FIDE сообщали, что швейцарский банк UBS планирует закрыть счета федерации из- за санкций США в отношении Илюмжинова, из-за чего у организации могут возникнуть финансовые проблемы.

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В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В связи с этим Илюмжинов проинформировал членов президентского совета FIDE, что он временно передает юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности FIDE, своему заместителю - Макропулосу. В конце марта 2017 года на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, он якобы объявил, что покидает свой пост на заседании совета организации, однако глава FIDE эту информацию опроверг, заявив о готовности и в дальнейшем исполнять функции президента организации.

6 апреля 2017 года Илюмжинов объявил о возврате своих полномочий в организации, но позднее на внеочередном заседании президентского совета FIDE отозвал свое заявление. В октябре исполком FIDE единогласно утвердил полную передачу полномочий главы организации Макропулосу.

Илюмжинов возглавляет FIDE с ноября 1995 года.

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Илюмжинов, Кирсан Николаевич
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