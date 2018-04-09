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"Юта" обыграла "Лейкерс" в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

Спорт
9 апреля, 4:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 112:97

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© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 9 апреля. "Юта" обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 112:97 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 28 очков. У проигравших 25 очков на счету форварда Джоша Харта.

"Юта" одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф. Ранее это сделали "Хьюстон", "Голден Стэйт" и "Портленд". Пять команд - "Нью- Орлеан", "Сан-Антонио", "Оклахома", "Миннесота" и "Денвер" - еще борются за оставшиеся четыре путевки.

На Востоке все участники плей-офф уже определены: "Торонто", "Бостон", "Филадельфия", "Кливленд", "Индиана", "Майами", "Милуоки" и "Вашингтон". Регулярный чемпионат завершится 11 апреля, плей-офф стартует 14 апреля.

Результаты остальных матчей дня:

  • "Бостон" - "Атланта" - 106:112;
  • "Филадельфия" - "Даллас" - 109:97;
  • "Шарлотт" - "Индиана" - 117:123;
  • "Мемфис" - "Детройт" - 130:117;
  • "Торонто" - "Орландо" - 112:101.
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