"Юта" обыграла "Лейкерс" в матче НБА и обеспечила себе путевку в плей-офф

ТАСС, 9 апреля. "Юта" обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 112:97 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обеспечила себе путевку в плей-офф.

Самым результативным у победителей стал защитник Донован Митчелл, набравший 28 очков. У проигравших 25 очков на счету форварда Джоша Харта.

"Юта" одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф. Ранее это сделали "Хьюстон", "Голден Стэйт" и "Портленд". Пять команд - "Нью- Орлеан", "Сан-Антонио", "Оклахома", "Миннесота" и "Денвер" - еще борются за оставшиеся четыре путевки.

HEY GUYS#TakeNote pic.twitter.com/kqQ43DgV7Z — x - Utah Jazz (@utahjazz) 9 апреля 2018 г.

На Востоке все участники плей-офф уже определены: "Торонто", "Бостон", "Филадельфия", "Кливленд", "Индиана", "Майами", "Милуоки" и "Вашингтон". Регулярный чемпионат завершится 11 апреля, плей-офф стартует 14 апреля.

Результаты остальных матчей дня:

"Бостон" - "Атланта" - 106:112;

"Филадельфия" - "Даллас" - 109:97;

"Шарлотт" - "Индиана" - 117:123;

"Мемфис" - "Детройт" - 130:117;

"Торонто" - "Орландо" - 112:101.