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Шведские керлингисты завоевали золото на чемпионате мира в США

Спорт
9 апреля, 5:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В финале шведы обыграли команду Канады со счетом 7:3

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Скип сборной Швеции Никлас Эдин

Скип сборной Швеции Никлас Эдин

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 9 апреля. Мужская сборная Швеции по керлингу завоевала золото на чемпионате мира, который завершился в Лас-Вегасе.

В финальном матче шведы обыграли команду Канады со счетом 7:3.

В матче за бронзу сборная Шотландии была сильнее команды Южной Кореи - 11:4.

Сборная России, за которую выступали Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов, Евгений Климов и Артем Шмаков, заняла итоговое девятое место.

Сборная Швеции в восьмой раз одержала победу на чемпионатах мира. Канадцы, которые выиграли два последних мировых первенства, завоевали серебро в 10-й раз.

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