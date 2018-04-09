Паралимпийская сборная РФ по горнолыжному спорту и сноуборду завершит сезон на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту и сноуборду прибыла на Сахалин для завершения зимнего сезона на спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

"Команда будет тренироваться на склонах "Горного воздуха" второй раз в этом году. Первый раз спортсмены были на Сахалине в феврале, перед Паралимпийскими играми. В этот раз паралимпийцы пробудут на Сахалине до конца недели. В первой половине дня будут проходить тренировки на "Горном воздухе", а после обеда спортсмены будут посещать тренажерный зал", - пояснили в пресс-службе.

В Минспорте отметили, что спортсмены прибыли на Сахалин со своим старшим тренером Александром Назаровым. Есть среди них и обладатель золотой и серебряной медалей Паралимпийских игр 2018 года Алексей Бугаев.

"Мы очень любим Сахалин и "Горный воздух". Приехали сказать вам спасибо. Ведь именно благодаря вашим стараниям, подготовке трасс и проведению отличных сборов Алексей смог завоевать сразу две медали. Да и в целом наша команда отлично выступила на Паралимпиаде", - сказал Назаров.