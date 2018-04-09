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"Голден Стэйт" обыграл "Финикс" в матче НБА, Томпсон набрал 34 очка

Спорт
9 апреля, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

"Финикс" обеспечил себе последнее место в чемпионате, а значит самые высокие шансы на первый номер драфта 2018 года

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ТАСС, 9 апреля. "Голден Стэйт" обыграл "Финикс" со счетом 117:110 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

У победителей самым результативным стал защитник Клэй Томпсон, набравший 34 очка. В составе проигравших 22 очка на счету форварда Дануэла Хауса.

"Голден Стэйт" прервал серию из двух поражений подряд. Клуб занимает второе место в Западной конференции, одержав 58 побед при 23 поражениях. "Финикс" с 20 победами и 61 поражением обеспечил себе последнее место на Западе и во всей лиге, а значит самые высокие шансы на первый номер драфта 2018 года.

Регулярный чемпионат НБА завершится 11 апреля, плей-офф стартует 14 апреля.

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