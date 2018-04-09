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Российская теннисистка Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

Спорт
9 апреля, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Мария Шарапова потеряла одну позицию и занимает 42-ю строчку

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/MIKE NELSON

ТАСС, 9 апреля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В марте Касаткина дошла до финала турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла японке Наоми Осаке и совершила скачок c 19-й на 11-ю позицию рейтинга. В прошлой версии рейтинга россиянка потеряла одну строчку, проиграв американке Софии Кенин во втором круге турнира в Майами. В пятницу, 6 апреля, Касаткина уступила немке Юлии Гёргес в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на две строчки (27), Светлана Кузнецова (29) и Екатерина Макарова (32) не изменили положения в рейтинге, Мария Шарапова (42) и Елена Веснина (43) потеряли по одной строчке, Наталья Вихлянцева (81) опустилась на три места.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 9 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8140 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6065

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5630

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 5307

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4730

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4615

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4276

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3938

10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3271...

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) - 2570...

27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1700...

29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) - 1612...

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) - 1380...

42 (41). Мария Шарапова (Россия) - 1257...

43 (42). Елена Веснина (Россия) - 1175...

81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) - 764.

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