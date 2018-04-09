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Российский теннисист Медведев поднялся в рейтинге АТР

Спорт
9 апреля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов изменений не произошло

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ТАСС, 9 апреля. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Российские теннисисты Андрей Рублев (35), Карен Хачанов (40), Евгений Донской (85) и Михаил Южный (96) не изменили положения в рейтинге.

В первой десятке рейтинга ATP изменений также не произошло.

Рейтинг ATP от 9 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 8670

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4985

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4925

5 (5). Григор Димитров (Болгария) - 4635

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3665

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3390

9 (9). Джон Изнер (США) - 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 3110

35 (35). Андрей Рублев (Россия) - 1378...

40 (40). Карен Хачанов (Россия) - 1255...

48 (49). Даниил Медведев (Россия) - 984...

85 (85). Евгений Донской (Россия) - 660...

96 (96). Михаил Южный (Россия) - 616.

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