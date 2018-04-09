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Более 30 тыс. болельщиков из Франции посетят Россию во время ЧМ-2018

Спорт
9 апреля, 10:33 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, апреля. /ТАСС

Один из дней будет посвящен французской делегации с выступлением коллективов страны

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Болельщица сборной Франции

Болельщица сборной Франции

© EPA/FILIP SINGER

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Более 30 тыс. французских болельщиков планируют посетить Россию, в том числе Казань во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по делам детей и молодежи Исполкома Казани Айрат Фаизов со ссылкой на представителей Футбольного союза Франции.

"К нам приезжала большая делегация Футбольного союза Франции, с которыми мы встречались. Они огромные цифры называли, более 30 тыс. французов планируют приехать [на ЧМ-2018}, в том числе и в Казань. Договаривались о совместных мероприятиях, один из дней будет посвящен французам и французской делегации с выступлением их коллективов", - сказал он.

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Фаизов добавил, что главной площадкой для болельщиков, помимо стадиона, будет Фестиваль болельщиков, который откроется в начале июня и будет работать до середины июля. "Там найдется время для выступления практически всех самых лучших творческих коллективов Казани, приглашенных гостей. <…> В течение месяца с утра до вечера там будут самые разные программы: и хореографические, танцевальные и шоу-программы, и конкурсы, цирковые. <…> Развлечения будут на земле, воде, в воздухе", - отметил он.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Южная Корея - Германия (27 июня), 30 июня состоится матч 1/8 финала, 6 июля - четвертьфинал.

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