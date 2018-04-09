Халилходжич уволен с поста тренера сборной Японии по футболу, его место занял Акира Нисино

ТОКИО, 9 апреля. /ТАСС/. Главный тренер национальной сборной Японии по футболу Вахид Халилходжич официально отправлен в отставку со своего поста за два месяца до начала чемпионата мира 2018 года в России. Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима, его преемником станет бывший футболист и экс-тренер клуба "Гамба Осака" Акира Нисино.

"С 9 апреля мы приняли решение прекратить контракт с тренером Халилходжичем. Новым тренером сборной назначен Акира Нисино", - сказал он. По словам Тасимы, "Халилходжичу за короткое время удалось создать команду, которая сумела пробиться на чемпионат мира", и он благодарен ему за эти заслуги.

Тем не менее, как отметил президент Ассоциации футбола Японии, проведенные в начале года товарищеские матчи, и продемонстрированный на них уровень коммуникации между тренером и игроками оказали влияние на решение об увольнении. Речь идет о проигрыше сборной Украины в конце марта со счетом 1:2, а также ничейном результате с командой Мали (1:1).

Халилходжич был назначен главным тренером сборной Японии в марте 2015 года. До этого он тренировал национальную команду Алжира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В результате жеребьевки сборная Японии сыграет в группе H со сборными Польши, Колумбии и Сенегала.