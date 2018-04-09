Фонд поддержки игровых видов спорта намерен взыскать с ФК "Ростов" еще 155 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области 8 мая рассмотрит иск некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" о взыскании более 155 млн рублей с футбольного клуба "Ростов" за несвоевременное исполнение договора. Об этом говорится в материалах суда.

"Дата и время судебного заседания - 8 мая, сумма исковых требований - 155,5 млн рублей", - говорится в материалах дела.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, с исковым заявлением более чем на 155 млн рублей к ФК "Ростов" обратился Фонд поддержки игровых видов спорта за несвоевременное исполнение договора. Иск был подан 30 марта.

"Между ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" (цедент) и некоммерческой благотворительной организацией "Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области" (цессионарий) заключены договоры цессии (уступки права требований по ряду договоров). В соответствии с этим ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" уступил права требования Фонду поддержки игровых видов спорта по договорам займа. Фонд произвел полную оплату ПАО "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" по договорам цессии, до настоящего времени ФК "Ростов" не произвел возврат фонду задолженности по указанным договорам займа. Задолженность образовалась в размере 155 млн рублей, они взыскивают за несвоевременное исполнение договора как лицо, принявшее на себя право требования", - уточнила собеседница.

Ранее фонд подал иск в суд о взыскании с футбольного клуба "Ростов" более 300 млн рублей. Фонд "просит применить последствия недействительности сделки по предоставлению денежных средств клубу в размере свыше 258 млн рублей в виде возврата, полученного по данной сделке, и взыскать с футбольного клуба в пользу фонда 328,4 млн рублей, в том числе 258 млн (неосновательное обогащение) и 69 с лишним млн рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами".

Очередное слушание по этому делу прошло в понедельник. Следующее заседание состоится также 8 мая.