РФС рассмотрит иск Катрича против московского "Динамо" 11 апреля

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) 11 апреля примет решение относительно иска полузащитника московского "Динамо" Анатолия Катрича, который обратился в организацию из-за финансовых задолженностей со стороны клуба. Об этом ТАСС сообщили в РФС.

"Заявление Катрича давно находится в РФС, заседание по нему состоится в среду", - сказали в палате по разрешению споров.

На счету 23-летнего футболиста 4 матча в нынешнем сезоне чемпионата России, также Катрич принял участие во встрече Кубка России против нальчикского "Спартака" (0:0, 2:4 по пенальти) и в товарищеской игре динамовцев со сборной России (0:3). Полузащитник не отметился результативными действиями в этих матчах, а в 2018 году он ни разу не попал в заявку "Динамо" на игру.

Катрич является воспитанником московского клуба, за основную команду "Динамо" он выступает с 2015 года. Всего на счету игрока 2 гола в 49 матчах за бело-голубых. При этом Катрич был признан лучшим полузащитником Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в прошлом сезоне.

Ранее ТАСС сообщал, что 11 апреля РФС также примет решение относительно иска полузащитника Александры Сапеты к "Динамо", который намерен получить компенсацию за досрочное расторжение контракта. Днем ранее при участии главного тренера бело-голубых Дмитрия Хохлова состоится заседание по делу еще одного экс-игрока "Динамо" Павла Погребняка. В январе столичный клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с 34-летним форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора. Погребняк обратился в РФС с требованием денежной компенсации со стороны "Динамо".