Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Ростов" отложил старт продаж билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

Спорт
9 апреля, 11:02 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, апреля. /ТАСС

В первом тестовом матче на "Ростов-Арене" в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги сыграют "Ростов" и "СКА-Хабаровск"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Ростов-Арена"

Стадион "Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Старт продаж билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе "Ростов- Арена" между "Ростовом" и клубом "СКА-Хабаровск" отложен по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

"Ростов" сыграет со "СКА-Хабаровском" 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"По техническим причинам, независящим от ФК "Ростов", сегодня (9 апреля) в кассах стадиона "Олимп-2" будет проходить только обмен сезонных абонементов на билеты на три тестовых игры на "Ростов-Арене". Информация о старте продажи билетов общей квоты на игру "Ростов" - "СКА- Хабаровск" появится во всех источниках клуба позже", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, первый тестовый матч на "Ростов- Арене" смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Продажа билетов на матч должна была стартовать 9 апреля. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны - от 300 рублей.

Стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Курс доллара обновил максимум 2018 года
2
"Русал" предупредил о риске технических дефолтов из-за санкций США
3
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
4
Источник: Израиль совершил новую агрессивную вылазку против Сирии
5
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
6
В Генпрокуратуре заявили, что Литвиненко мог дать показания, изобличающие Березовского
7
МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости