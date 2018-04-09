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Хоккеист ЦСКА Григоренко признан лучшим форвардом полуфинальных серий КХЛ

Спорт
9 апреля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Лучшим вратарем стал Ларс Юханссон из ЦСКА

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Михаил Григоренко (слева)

Михаил Григоренко (слева)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко признан лучшим форвардом полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф со счетом 4-2 одержал победу над санкт-петербургским СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Григоренко в шести матчах против СКА набрал шесть очков (4 шайбы + 2 передачи), завершив серию с общим показателем полезности "+4", что стало лучшим результатом среди всех нападающих на данной стадии турнира.

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ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв действующего чемпиона СКА

Лучшим вратарем признан шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон. Он провел три матча в серии против СКА, в которых одержал две победы и не пропустил ни одной шайбы. В третьем матче (2:5) он сменил в воротах Илью Сорокина и не пропустил ни одной шайбы до конца встречи, пятый матч серии он отыграл "на ноль" (0:1), в шестом матче он также вышел на замену при счете 0:2 и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Сухая серия шведского вратаря составляет 198 минут 32 секунды.

Лучшим защитником КХЛ признала Василия Токранова из казанского "Ак Барса". "Ак Барс" в полуфинале со счетом 4-0 обыграл челябинский "Трактор". Токранов провел три матча, в которых казанский клуб победил. В серии с "Трактором" он набрал три очка (1+2) и завершил серию с показателем полезности "+2", что стало лучшим показателем в полуфинале среди всех защитников лиги.

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов стал лучшим новичком. Он провел все четыре матча против "Ак Барса". Его среднее время на льду составило 13 минут 26 секунд. Кравцов не сумел отметиться результативными действиями.

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