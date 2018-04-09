Кто из игроков НХЛ усилит сборную России на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею, который пройдет 4–20 мая в Дании, по уровню игроков будет на порядок выше, чем Олимпиада в Пхёнчхане, где не была представлена Национальная хоккейная лига (НХЛ). Так, за сборную Канады сыграет лучший бомбардир двух последних регулярных чемпионатов НХЛ Коннор Макдэвид. Также согласие на участие в турнире дали Джон Таварес, Райан О'Райлли, Джонатан Эберле и другие. ТАСС рассказывает о россиянах, для которых сезон в НХЛ уже завершен, и которые потенциально могут усилить национальную сборную на чемпионате мира.

Держать оборону будет КХЛ

Во вратарской линии изменений ждать не приходится. Олег Знарок уже не первый год доверяет паре молодых вратарей Илья Сорокин — Игорь Шестеркин, а в этом сезоне к ним присоединился опытный Василий Кошечкин, ставший основным на Олимпиаде. Альтернативы им, по сути, нет. "Коламбус" Сергея Бобровского, "Тампа-Бэй" Андрея Василевского и "Бостон" Антона Худобина вышли в плей-офф. Так же, как и "Колорадо" Семена Варламова, но для него сезон, похоже, уже завершен из-за травмы. Освободился только Александр Георгиев из "Рейнджерс", дебютировавший в этом сезоне в НХЛ и даже составивший на отдельном отрезке конкуренцию Хенрику Лундквисту. Но вряд ли это станет серьезным поводом ждать молодого голкипера на чемпионате мира.

Единственным игроком обороны, кто мог бы рассчитывать на место в сборной, является Виктор Антипин из "Баффало". Однако первый сезон в НХЛ для него завершился травмой. Попав под силовой прием нападающего "Нэшвилла" Скотта Хартнелла, Антипин получил сотрясение мозга, перелом носа, повреждения лица и зубов. Успеет ли он восстановиться, пока непонятно.

Радулов и старые обиды

Объективно самым серьезным усилением для сборной стал бы форвард Александр Радулов. "Даллас" проиграл почти все матчи в марте и выпал из зоны плей-офф, однако для российского форварда этот сезон стал лучшим в карьере. Играя в основном с Джейми Бенном и Тайлером Сегином, Радулов набрал 72 (27+45) очков и всегда был на виду. Однако его приезд в сборную на чемпионат мира под большим вопросом.

Последним международным турниром в составе сборной для Радулова была Олимпиада в Сочи. Дело в том, что перед домашним чемпионатом мира 2016 года Радулов не приехал в расположение сборной и отправился на переговоры с клубами НХЛ. Сам хоккеист говорил, что сыграть за сборную он все равно не смог бы из-за травмы. Такая позиция тренерский штаб не устроила, и Радулов остался без Кубка мира 2016 года в Торонто, хотя к тому времени был здоров. Следующий ход сделал уже Радулов. Не имея никаких проблем со здоровьем, он отказался приехать на чемпионат мира 2017 года, сославшись на отсутствие контракта.

Очевидно, что Радулов был бы полезен сборной, но для его участия в чемпионате мира сторонам необходимо найти компромисс.

Тарасенко без плей-офф и ЧМ

Вторым после Радулова по результативности из освободившихся россиян стал Владимир Тарасенко, набравший 66 (33+33) очков. В последнем матче регулярного чемпионата против "Колорадо", поражение в котором оставило "Сент-Луис" без плей-офф, Тарасенко получил травму. После игры главный тренер "Блюз" Марк Йео назвал ее настолько серьезной, что форвард не смог бы сыграть в плей-офф. А значит и чемпионат мира под большим вопросом.

Нападающий Евгений Дадонов перед сезоном принял весьма непопулярное решение для российских хоккеистов. В то время, как многие поехали в Россию из НХЛ, чтобы выиграть Олимпиаду, Дадонов последовал в обратном направлении, хотя место в сборной в Пхёнчхане было ему фактически гарантировано. Возвращение во "Флориду" после пяти сезонов в КХЛ получилось для Дадонова однозначно успешным — столь удачного и результативного сезона у него и близко не было. Форвард весь сезон провел в первых двух звеньях и набрал 65 (28+37) очков. Безусловно, он усилил бы сборную в Дании.

Освободилась пара форвардов "Рейнджерс" — Павел Бучневич и Владислав Наместников. Бучневич вышел на ведущие роли в команде и с 43 (14+29) очками стал четвертым бомбардиром. До обмена из "Тампы" Наместников играл в тройке с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом и набрал там 44 (20+24) очка в 62 матчах, в "Рейнджерс" таких партнеров у него нет, поэтому и результативность заметно снизилась — 4 (2+2) очка в 19 играх. У Наместникова есть опыт игры за сборную на Кубке мира, где он неплохо себя показал, Бучневич выступал за главную команду страны только на уровне Евротура.

Анисимов пригодится сборной

Как и у всего "Чикаго", не задался сезон у Артема Анисимова. Свои уже привычные по трем последним сезонам 20 шайб он забросил, а вот скромный показатель — 11 передач — заставил с ностальгией вспомнить, что в лучшие годы Анисимов играл в тройке с Артемием Панариным и Патриком Кейном. Как бы то ни было, центрфорвард такого уровня и с таким опытом принес бы пользу сборной России на чемпионате мира.

Потенциальными кандидатами в сборную являются еще несколько напдающих, не имевших постоянного места в своих командах, — Иван Барбашев ("Сент-Луис"), Антон Слепышев ("Эдмонтон"), Максим Мамин ("Флорида), Валентин Зыков ("Каролина"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Николай Голдобин ("Ванкувер"), Никита Щербак ("Монреаль"), Евгений Свечников ("Детройт").

При этом не стоит забывать, что на чемпионат мира смогут приехать игроки команд, которые вылетят в первом раунде плей-офф НХЛ. Как всегда, болельщики разделятся на два лагеря — одни будут желать Александру Овечкину долгожданной победы в Кубке Стэнли, другие будут болеть против его "Вашингтона" в интересах сборной.

Олег Кошелев