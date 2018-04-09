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Грозненский стадион "Ахмат-Арена" готов принять сборную Египта по футболу

Спорт
9 апреля, 11:33 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, апреля. /ТАСС

Египтяне сыграют на турнире впервые за 28 лет

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ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Стадион "Ахмат-Арена" в Грозном, который будет тренировочной базой чемпионата мира по футболу 2018 года, готов принять сборную Египта по футболу. Об этом ТАСС сообщил директор стадиона Магомед Мацуев.

"Мы заменили футбольное покрытие на новое последнего поколения. Закупили также ворота и сетки для сборной Египта. Можно сказать, что мы полностью готовы, буквально на днях приезжали специалисты оргкомитета и дали высокую оценку полю", - отметил собеседник ТАСС.

В преддверии ЧМ-2018 в Грозном также планируется открытие нового парка имени короля Иордании Абдаллы II площадью 6,4 га. На его территории расположится первый в городе скейт-парк, а также летний амфитеатр, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

"Подготовлена целая программа по благоустройству города к чемпионату мира по футболу. У нас будет тематическое озеленение на центральных улицах Грозного и возле стадиона "Ахмат-Арена". Также планируется установить мониторы для прямых эфиров матчей", - рассказала ТАСС заместитель мэра Грозного Милана Садаева.

Сборная Египта во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Грозном. Египтяне сыграют на турнире впервые за 28 лет. Их соперниками по группе А стали команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.

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