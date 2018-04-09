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Четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Свендсен объявил о завершении карьеры

Спорт
9 апреля, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В текущем сезоне норвежец занял 24-е место в общем зачете Кубка мира

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Эмиль Хегле Свендсен

Эмиль Хегле Свендсен

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 9 апреля. Четырехкратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка мира по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на заявление самого спортсмена, которое он сделал на пресс-конференции.

"Мне понадобилось некоторое время после завершения Олимпиады, чтобы принять данное решение. Я думал, что во мне вновь проснется соревновательный азарт. Я бы хотел иметь такую же мотивацию, как Уле-Эйнар Борндален, но у меня нет ее, поэтому я принял решение завершить карьеру. Это оказалось немного сложнее, чем я себе представлял", - заявил 32-летний Свендсен со слезами на глазах на пресс-конференции.

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В текущем сезоне Свендсен занял 24-е место в общем зачете Кубка мира. На Олимпийских играх в Пхёнчхане он завоевал бронзовую медаль в масс-старте, а также два серебра (мужская эстафета, смешанная эстафета).

Свендсен является одним из самых титулованных биатлонистов в истории спорта. Восемь раз он выигрывал медали Олимпийских игр, четыре из них были золотыми. В Ванкувере в 2010 году Свендсен выиграл два золота (индивидуальная гонка, эстафета) и стал вторым в спринте. В Сочи в 2014 году норвежец одержал победу в масс-старте и в смешанной эстафете.

По количеству побед в биатлонных соревнованиях на Олимпиадах Свендсен уступает только своему соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (8) и французу Мартену Фуркаду (5). По количеству наград на зимних Олимпиадах среди мужчин норвежец уступает только Бьорндалену (8-4-1), норвежскому лыжнику Бьорну Дэли (8-4-0), шведскому лыжнику Сикстену Ернбергу (4-3-2), голландскому конькобежцу Свену Крамеру (4-2-3), российскому шорт-трекисту Виктору Ану (6-0-2). Немецкий биатлонист Рико Гросс, как и Свендсен, имеет в своем активе восемь медалей (4-3-1).

Свендсен на чемпионатах мира и Кубке мира

Двенадцать раз Свендсен становился чемпионом мира, также в его активе шесть серебряных и три бронзовые медали. Только Бьорндален (20-14-11) опережает Свендсена по количеству побед и медалей на чемпионатах мира по биатлону.

В Кубке мира Свендсен дебютировал в сезоне-2005/06. Свою первую победу он одержал в декабре 2007 года, выиграв индивидуальную гонку на этапе в словенской Поклюке. В сезоне-2009/10 Свенсден стал обладателем Кубка мира.

58 раз норвежец побеждал в гонках на Кубке мира, 37 из этих побед одержаны в личных гонках. Также в его активе 115 попаданий на подиум в гонках Кубка мира (79 - в личных). По количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира Свендсен занимает четвертое место в истории. Чаще Свендсена на верхнюю ступень пьедестала поднимались только Бьорндален (95), Фуркад (74) и француз Рафаэль Пуарэ (44).

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