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Росреестр зарегистрировал "Стадион Калининград", построенный к ЧМ-2018

Спорт
9 апреля, 12:53 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, апреля. /ТАСС

Стадион сможет принять до 35 тысяч зрителей

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Стадион "Калининград"

Стадион "Калининград"

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) поставила на кадастровый учет построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года "Стадион Калининград", сообщает в понедельник сайт ведомства.

"<...>Объект [стадион в Калининграде], на котором будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, поставлен на кадастровый учет, и на него зарегистрировано право собственности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что стадион сможет принять до 35 тысяч зрителей. Инфраструктура арены рассчитана в том числе на болельщиков с ограниченными возможностями здоровья. "Стадион Калининград" отвечает всем требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) для проведения соревнований международного уровня.

11 апреля на стадионе в Калининграде состоится первый тестовый матч из трех запланированных. На новой арене в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) встретятся местная "Балтика" и "Крылья Советов" из Самары.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Стадион Калининград" примет четыре матча группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).

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