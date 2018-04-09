Контракт ХК "Салават Юлаев" с главным тренером Цулыгиным будет рассчитан на год

УФА, 9 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" подпишет контракт с Николаем Цулыгиным в качестве главного тренера команды ориентировочно на год. Об этом ТАСС сообщил источник в уфимском клубе.

"Руководство клуба в ближайшие два дня подпишет контракт, ориентировочно рассчитанный на год, с Николаем Цулыгиным в качестве главного тренера команды. Помогать ему будет бывший капитан команды Николай Заварухин", - сообщил источник.

Цулыгин входил в тренерский штаб команды под руководством финна Эркки Вестерлунда в нынешнем сезоне. "Салават Юлаев" 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с Вестерлундом по обоюдному согласию. Одной из причин его ухода, по мнению руководства команды, стало "отсутствие стабильности в игре команды" и невыполнение задачи выхода в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина. После отставки Вестерлунда и. о. главного тренера был назначен Цулыгин.

Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед челябинскому "Трактору" со счетом 3-4.