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Контракт ХК "Салават Юлаев" с главным тренером Цулыгиным будет рассчитан на год

Спорт
9 апреля, 12:58 UTC+3 УФА УФА 9, апреля. /ТАСС

Как сообщил ТАСС источник в уфимском клубе, соглашение будет подписано в ближайшие два дня

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Болельщики ХК "Салават Юлаев"

Болельщики ХК "Салават Юлаев"

© Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" подпишет контракт с Николаем Цулыгиным в качестве главного тренера команды ориентировочно на год. Об этом ТАСС сообщил источник в уфимском клубе.

"Руководство клуба в ближайшие два дня подпишет контракт, ориентировочно рассчитанный на год, с Николаем Цулыгиным в качестве главного тренера команды. Помогать ему будет бывший капитан команды Николай Заварухин", - сообщил источник.

Цулыгин входил в тренерский штаб команды под руководством финна Эркки Вестерлунда в нынешнем сезоне. "Салават Юлаев" 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с Вестерлундом по обоюдному согласию. Одной из причин его ухода, по мнению руководства команды, стало "отсутствие стабильности в игре команды" и невыполнение задачи выхода в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина. После отставки Вестерлунда и. о. главного тренера был назначен Цулыгин.

Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед челябинскому "Трактору" со счетом 3-4.

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