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Международный антидопинговый симпозиум тяжелоатлетов пройдет в Москве с 4 по 5 мая

Спорт
9 апреля, 13:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков ранее сообщил ТАСС, что Международная федерация тяжелой атлетики придает очень серьезное значение этому мероприятию

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Соревнования по тяжелой атлетике

Соревнования по тяжелой атлетике

© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный тяжелоатлетический симпозиум по вопросам антидопинга, в работе которого примут участие также представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), пройдет в Москве с 4 по 5 мая. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

"Мы ждем на московский симпозиум, который пройдет с 4 по 5 мая, представителей МОК, WADA, Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ, - сказал Кишкин. - В числе участников мероприятия будут и представители отстраненных национальных федераций тяжелой атлетики".

В сентябре 2017 года на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.

Вице-президент ФТАР Владимир Салтыков ранее сообщил ТАСС, что IWF придает очень серьезное значение этому мероприятию, которое пройдет в формате слушаний, пленарных заседаний, круглых столов.

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