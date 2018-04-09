ФК "Ростов" запустил продажу билетов на тестовый матч на стадионе ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе "Ростов-Арена" между "Ростовом" и клубом "СКА-Хабаровск", которая ранее была отложена по техническим причинам, началась. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

"Ростов" сыграет со "СКА-Хабаровском" 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Как сообщалось ранее, по техническим причинам в понедельник старт продаж билетов на данную игру был отложен.

"Технические трудности, возникшие не по вине клуба, были решены, в кассах стадиона "Олимп-2" началась продажа билетов общей квоты на матч 26-го тура РФПЛ "Ростов" - "СКА- Хабаровск". Напоминаем, что по техническим причинам, которые не зависят от клуба, онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах ФК "Ростов", - говорится в сообщении.

Уважаемые болельщики, сообщаем вам о том, что технические трудности, возникшие не по вине клуба, были решены и в кассах стадиона «Олимп-2» началась продажа билетов общей квоты на матч 26-го тура РФПЛ «Ростов» - «СКА-Хабаровск».



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Также с 9 по 15 апреля в кассах стадиона "Олимп-2" болельщики смогут обменять сезонные абонементы на билеты на три тестовых матча на "Ростов-Арене". Как сообщалось ранее, первую игру на "Ростов-Арене" смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны - от 300 рублей.

Стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.