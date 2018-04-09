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Эксперт: задачей новых тренеров ХК "Салават Юлаев" будет сплочение игроков

Спорт
9 апреля, 13:43 UTC+3 УФА УФА 9, апреля. /ТАСС

В понедельник источник в клубе сообщил ТАСС, что "Салават Юлаев" в течение ближайших двух дней подпишет на год контракт с новым главным тренером команды Николаем Цулыгиным

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УФА, 9 апреля. /ТАСС/. Новый тренерский штаб хоккейного клуба "Салават Юлаев" должен будет сплотить игроков для создания здоровой атмосферы в команде. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады, выступавший за "Салават Юлаев" в 1976-1979 годах Ирек Гимаев.

В понедельник источник в клубе сообщил ТАСС, что "Салават Юлаев" в течение ближайших двух дней подпишет на год контракт с новым главным тренером команды Николаем Цулыгиным. Его помощником будет Николай Заварухин. Оба специалиста ранее выступали за уфимскую команду.

"Самое главное - сплотить команду, в частности, в раздевалке, чтобы атмосфера была хорошая, дружная, а это перейдет и на лед. По опыту Национальной хоккейной лиги нужно сформировать и держать костяк команды, не допуская миграции игроков, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал Гимаев.

"Они будут стараться, потому что ответственность огромнейшая, им есть что терять. Это не варяги, которые пришли и ушли. У них в республике Башкортостан родственники, болельщики, поэтому тренеры будут держать перед ними ответ", - добавил он.

Бывший главный тренер "Салавата Юлаева" Рафаил Ишматов считает, что руководство клуба и республики своим решением назначить Цулыгина пошло по правильному пути. "Наконец-то лед тронулся. На мой взгляд, нужно, чтобы работали как хоккеисты, так и тренеры все-таки российского происхождения. Цулыгин и Заварухин - перспективные тренеры, которые должны возглавить наш башкирский хоккей", - отметил он.

"Салават Юлаев" 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером финном Эркки Вестерлундом. И. о. главного тренера был назначен Цулыгин. Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии до четырех побед челябинскому "Трактору" со счетом 3-4.

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