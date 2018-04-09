Мяч мексиканца Негрете на ЧМ-1986 признан лучшим голом в истории мировых первенств

ТАСС, 9 апреля. Гол полузащитника футбольной сборной Мексики Мануэля Негрете в ворота команды Болгарии на чемпионате мира 1986 года признан болельщиками самым красивым в истории мировых первенств. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

На проходившем в Мексике мировом первенстве 1986 года мексиканская сборная дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила команде ФРГ.

FIFA TV/YouTube

Голосование болельщиков проходило на странице чемпионата мира по футболу в социальной сети Facebook с 31 марта по 9 апреля. Всего в голосовании было представлено 32 гола. В финале гол Негрете по количеству голосов опередил мяч, забитый бразильцем Эдером в ворота сборной СССР на чемпионате мира 1982 года. Благодаря этому мячу бразильцы победили советских футболистов в дебютном матче турнира.

FIFA TV/YouTube

Также в четверку лучших голов в истории мировых первенств вошли мячи, забитые голландцем Джованни ван Бронкхорстом в ворота сборной Уругвая (3:2) в полуфинале ЧМ-2010 и колумбийцем Хамесом Родригесом также в ворота уругвайцев (2:0) в 1/8 финала на ЧМ-2014. Мяч ван Бронкхорста помог голландцам выйти в финал турнира, где они уступили сборной Испании (0:1). Колумбийцы вышли в четвертьфинал, где проиграли бразильцам (1:2).

FIFA TV/YouTube

В голосовании не были представлены мячи, забитые отечественными футболистами, но, помимо гола Эдера в ворота советской команды, в опросе можно было проголосовать за мяч бразильца Сократеса, который он забил в ворота сборной СССР в той же игре на групповом этапе чемпионата мира 1982 года. Аргентинский нападающий Диего Марадона был представлен в голосовании двумя голами с чемпионата мира 1986 года, но оба гола выбыли из конкурса на ранних стадиях. Мяч забитый в четвертьфинале турнира в ворота сборной Англии не преодолел стадию 1/16 финала, а мяч забитый в полуфинале турнира в ворота бельгийцев на стадии 1/8 финала получил меньше голосов, чем мяч голландца Денниса Бергкампа на чемпионате мира 1998 года, который принес сборной Нидерландов победу над аргентинцами в четвертьфинале турнира.

FIFA TV/YouTube

Гол бразильца Пеле, который он забил в финале чемпионата мира 1958 года в ворота сборной Швеции (5:2) на стадии 1/8 финала голосования получил меньше голосов, чем мяч Негрете. Также в опросе были представлены голы голландца Робина ван Перси в матче с испанцами на ЧМ-2014, бразильца Рональдиньо в матче с англичанами на ЧМ-2002, англичанина Майкла Оуэна в матче с аргентинцами на ЧМ-1998.