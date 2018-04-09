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Курашов: тренерский штаб сборной России по фристайлу претерпит изменения

Спорт
9 апреля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В понедельник Курашов был переизбран на пост главы федерации

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Следующий олимпийский цикл станет очень сложным и насыщенным для Федерации фристайла России. Об этом журналистам заявил президент организации Алексей Курашов.

В понедельник Курашов был переизбран на пост главы федерации. Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции, прошедшей в здании Олимпийского комитета России.

"Все проблемы, которые у нас были, остаются, поэтому виды деятельности федерации не меняются. Мы будем работать с международной федерацией, будем работать над всероссийским календарем соревнований, будем работать над судейским вопросом. Я не всем доволен, несмотря на то, что динамика результатов идет вверх, мы должны находить свои ошибки и исправлять их", - сказал Курашов.

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"Будут изменения в тренерских штабах, тренерских советах, но революций мы избежим. Мы будем проводить анализ работы каждого тренера, специалиста сборной команды России и примем объективные решения. Изменения будут проведены в апреле, до мая все станет известно", - добавил глава федерации.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине. "Конечно, сложное и насыщенное четырехлетие ждет нашу федерацию, будут непростые чемпионаты мира в США и Китае, учитывая тот факт, что эти страны наши основные конкуренты. Олимпиада в Пекине будет также очень сложной. Вообще, мы должны планировать свою работу на два олимпийских цикла, на восемь лет, чтобы понимать, кто из спортсменов будет претендовать на высокие результаты потом, поэтому у нас должна быть выстроена плановая работа, без сбоев", - подытожил Курашов.

Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с мая 2016 года. Российские фристайлисты на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды. Сергей Ридзик стал третьим в ски-кроссе, Илья Буров - в лыжной акробатике.

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