Матч открытия калининградского стадиона ЧМ-2018 состоится 12 мая

КАЛИНИНГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Третий тестовый матч на калининградском стадионе чемпионата мира - 2018 по футболу, который пройдет 12 мая, станет игрой открытия арены. Об этом сообщил в понедельник журналистам замминистра спорта РФ Павел Новиков.

"Тестовый матч, который будет последний, 12 мая, это будет уже матч открытия стадиона, где у нас по сути никаких проблем, никаких недостатков уже быть не должно", - сказал Новиков, не уточнив, какие команды проведут эту игру.

Тестовые матчи на калининградском стадионе пройдут также 11 и 21 апреля с постепенным увеличением наполняемости трибун. На первый матч продано 15 тыс. билетов. Первые игры призваны протестировать сам стадион, транспортную схему движения на него болельщиков, работу систем безопасности, уточнил замглавы Минспорта РФ, отметив, что тесты должны помочь выявить имеющиеся недостатки, и организаторы открыты для сообщений о них со стороны зрителей, прессы и футболистов.

"Для нас это новый объект, мы его еще не до конца протестировали и будем смотреть, как он будет себя вести уже непосредственно с людьми", - пояснил Новиков, уточнив, что этим обусловлено ограничение количества зрительских мест на трибунах на первые матчи.

Касаясь готовности стадиона и самого Калининграда к приему чемпионата мира по футболу, замглавы Минспорта РФ отметил, что ведомство в целом удовлетворено тем, что делает регион. "У нас по сути дела сегодня нет никаких рисков в целом по программе [подготовки]", - сказал он, признав, что стадион сдан с задержкой - позже 1 апреля - "подрядчики нас подвели". Проблемы, которые касались ответственности Калининградской области, по его словам, урегулированы, в том числе по гостиницам, тренировочным площадкам.

Говоря о выборе места под строительство стадиона на острове Октябрьский, Новиков признался, что сам был "первым противником" такого размещения. "То, что Калининградская область настояла на строительстве стадиона [на острове] и развитии острова - это было абсолютно правильно, это в итоге показало время", - сказал он, добавив, что область получила новый район города, где будут развиваться физкультура и спорт, и жители получат качественное место для проживания.

О чемпионате

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). Стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. зрителей. По оценкам Министерства культуры и туризма области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.