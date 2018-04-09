СМИ: спустя почти 30 лет в Ираке возобновляются официальные международные футбольные матчи

КАИР, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. В Ираке на официальном уровне после почти 30-летнего перерыва возобновляются международные футбольные матчи. Об этом сообщила Иракская федерация футбола.

"Первый официальный матч после десятилетий вынужденного перерыва состоится во вторник, 10 апреля, на стадионе города Кербела, расположенного примерно в 100 км к юго-западу от столицы страны, Багдада", - говорится в специальном заявлении федерации, которое процитировал телеканал Sky News Arabia. На групповом этапе Кубка Азии среди клубных команд иракская местная команда примет клуб "Аль-Ахд" из Ливана. Ровно через неделю, 17 апреля, в том же турнире на стадионе в Кербеле состоится матч сильнейшего в стране футбольного клуба "Аль-Кува Аль-Джавия" с командой из Бахрейна.

В 1990 году Международная федерация футбола (ФИФА) запретила проведение международных матчей в Ираке после вторжения иракских войск в соседний эмират Кувейт. Затем ограничения ФИФА были временно сняты в 2011 году: в этот период в стране прошла встреча национальных сборных Ирака и Иордании в городе Эрбиль.

В первом матче после объявленной победы иракской армии над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в городе Басра 28 февраля 2018 года встретились национальные сборные Ирака и Саудовской Аравии. В тот день на товарищеской встрече этих команд присутствовало 60 тыс. зрителей. Ее успешное проведение способствовало принятию ФИФА решения о снятии запрета на официальные международные матчи в Ираке.

С 16 марта ФИФА разрешила проводить официальные футбольные соревнования международного уровня на трех иракских стадионах в городах Кербела, Басра и Эрбиль. Вместе с тем, как заявил глава международной футбольной организации Джанни Инфантино, ФИФА на данный момент не может удовлетворить просьбу иракских властей о проведении международных матчей в Багдаде. Однако Инфантино обещал изучить этот вопрос и принять по нему решение в ближайшем будущем.