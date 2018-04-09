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Бассейн, способный принять чемпионат мира, планируется построить в Краснодаре в 2020 году

Спорт
9 апреля, 15:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, апреля. /ТАСС

В настоящее время решается вопрос о федеральном финансировании на строительство бассейна в следующем году

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КРАСНОДАР, 9 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что строительство комплекса бассейнов, который будет способен принять чемпионаты мира, завершится в 2020 году, сообщила в понедельник журналистам министр физкультуры и спорта края Людмила Чернова.

"Надеемся, что в 2020 году будет завершен", - сказала Чернова.

Она уточнила, что в настоящее время решается вопрос о федеральном финансировании на строительство бассейна в следующем году.

По словам министра, на первых порах в бассейне планируется проводить этапы первенства мира, российские и местные соревнования, что позволит обучить персонал и испытать инфраструктуру. "[Это необходимо], чтобы потом замахнуться на соревнования вплоть до чемпионата мира", - отметила Чернова.

Она пояснила ТАСС, что в новом комплексе будет бассейн, параметры которого удовлетворяют требованиям для проведения соревнований такого уровня.

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