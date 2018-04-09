Победитель зимнего ЧМ-2018 прыгун Лысенко не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель золотой медали зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко не выступит на первом этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 4 мая в Дохе. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Первоначально планировалось, что турнир в столице Катара станет для 20-летнего российского легкоатлета, получившего от Международной ассоциации легкоатлетических федераций нейтральный статус, первым стартом летнего сезона.

"В Дохе Данил выступать не будет, мы не нашли общего языка, - сказал Воронков. - Тренер сказал, что Лысенко тогда будет готовиться к старту в американском Юджине". Этап "Бриллиантовой лиги" в Юджине пройдет 26 мая.

Лысенко также является обладателем серебряной медали летнего ЧМ-2017 в Лондоне. В столице Великобритании россиянин уступил только катарцу Мутазу Баршиму, который проиграл Лысенко на зимнем ЧМ-2018 в Бирмингеме.