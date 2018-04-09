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"Финал четырех" Кубка России по гандболу среди женщин пройдет в Ростове-на-Дону

Спорт
9 апреля, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Полуфинальные матчи состоятся 18 мая, финал и игра за третье место - 19 мая

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ТАСС, 9 апреля. Ростов-на-Дону примет "Финал четырех" Кубка России по гандболу среди женщин в сезоне-2017/18. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России (ФГР).

Место проведения решающих матчей турнира было определено голосованием членов исполкома ФГР. "Финал четырех" Кубка России пройдет в Ростове-на-Дону в девятый раз и во второй раз подряд.

Полуфинальные матчи состоятся 18 мая, финал и игра за третье место - 19 мая. За трофей поборются "Ростов-Дон", астраханская "Астраханочка", краснодарская "Кубань" и волгоградский клуб "Динамо-Синара"

"Ростов-Дон" является действующим обладателем Кубка России. Команда становилась победителем турнира три сезона подряд.

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