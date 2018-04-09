Футболист "Атлетико" Торрес покинет клуб после окончания сезона

ТАСС, 9 апреля. Нападающий испанского "Атлетико" Фернандо Торрес уйдет из футбольного клуба по окончании сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

"Я бы хотел воспользоваться возможностью и объявить, что это мой последний сезон в клубе, - сказал 34-летний Торрес. - Это было нелегкое решение. Учитывая обстоятельства, возможно, это к лучшему".

Торрес заявил, что играть за "Атлетико" было его детской мечтой. "Когда мне было 10 лет, я думал, что "Атлетико" станет моим домом, - отметил футболист. - Я наслаждался "Атлетико", о котором всегда мечтал".

Первый контракт с "Атлетико" Торрес подписал в 2001 году. Он выступал за команду до 2007 года, после чего поиграл за английские "Ливерпуль" (2007-2011) и "Челси" (2011-2014), итальянский "Милан" (2014-2015). В "Атлетико" вернулся в 2015 году. В составе мадридского клуба стал финалистом Лиги чемпионов, в составе "Челси" - обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги УЕФА, в составе сборной Испании - чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.