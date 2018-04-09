Шесть российских легкоатлетов подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Толкательница ядра Алена Бугакова, метатели диска Виолетта Игнатьева, Алексей Кислица и Яна Мельникова, многоборец Артем Макаренко и бегун Артем Денмухаметов подали в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от толкательницы ядра Алены Бугаковой, метателей диска Виолетты Игнатьевой, Алексея Кислицы и Яны Мельниковой, многоборца Артема Макаренко и бегуна Артема Денмухаметова", - сказал представитель пресс-службы ВФЛА.

С декабря в IAAF отправлены 106 стандартных заявок и 44 упрощенных.