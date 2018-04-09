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Тренер: "Спартаку" поставлена задача пройти первый раунд плей-офф КХЛ в следующем сезоне

Спорт
9 апреля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Ранее "Спартак" объявил о том, что 42-летний Епанчинцев продолжит работу на посту главного тренера команды и в сезоне-2018/19

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Хоккеисты "Спартака"

Хоккеисты "Спартака"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Тренерскому штабу "Спартака" поставлена задача на следующий сезон пройти как минимум один раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Ранее "Спартак" объявил о том, что 42-летний Епанчинцев продолжит работу на посту главного тренера команды и в сезоне-2018/19. Контракт специалиста составит один год. Клуб не стал продлевать соглашение с помощниками Епанчинцева в текущем сезоне - Андреем Потайчуком и Виктором Костюченком.

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"По тренерам работа ведется, в ближайшее время они будут объявлены. Мы уже обсуждали задачи на сезон. Мы попали в плей-офф, нужно идти только вперед, - сказал Епанчинцев. - Обязательно нужно проходить как минимум один круг плей-офф".

Главный тренер сообщил, что в команде останется канадский форвард Бен Максвелл. "Защитник Лаюнен уходит. Что касается Райана Стоа (один из лидеров команды среди бомбардиров в регулярном сезоне, имеет контракт до конца следующего сезона - прим. ТАСС), то мы решаем вопрос по поводу продления соглашения", - сказал Епанчинцев.

Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года. В минувшем сезоне команда впервые за семь лет стала участником плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде красно-белые потерпели поражение от ЦСКА (0-4).

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