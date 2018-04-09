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Суд ЮАР отклонил апелляцию Писториуса на увеличение срока заключения

Спорт
9 апреля, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство

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Оскар Писториус

Оскар Писториус

© EPA/ALON SKU

ТАСС, 9 апреля. Конституционный суд ЮАР отклонил апелляцию паралимпийского чемпиона Оскара Писториуса на приговор, согласно которому срок его заключения был увеличен с 6 лет до 13 лет и пяти месяцев. Об этом сообщает Reuters.

Писториус подал апелляцию в декабре 2017 года. Он убил свою подругу Риву Стинкамп выстрелом из спальни собственного дома. Писториус стрелял из пистолета через дверь в ванную комнату, услышав там шум. Спортсмен заявлял, что принял Стинкамп за грабителя, пробравшегося в его дом, и открыл огонь.

В октябре 2014 года Писториус был приговорен к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, но вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв один год наказания. 3 декабря 2015 года Верховный апелляционный суд удовлетворил протест прокурора и постановил, что Писториуса следует признать виновным в умышленном убийстве. В июле 2016 года он был приговорен к шести годам заключения за преднамеренное убийство, однако позднее прокурор Джерри Нел обжаловал этот приговор, так как счел его "шокирующе мягким". В ноябре 2017 года суд увеличил срок наказания Писториуса до 13 лет и пяти месяцев.

Писториус, у которого ампутированы обе ноги ниже колена, выступал с протезами на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года, где выиграл серебро в эстафете 4х400 м. Также он стал первым в истории паралимпийцем, который принял участие в Олимпийских играх. Южноафриканец участвовал на Играх-2012 в Лондоне. Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр.

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