Стадион ЧМ-2018 "Мордовия-Арена" получил разрешение на ввод в эксплуатацию

ТАСС, 9 апреля. "Мордовия-Арена", которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" посетила стадион "Мордовия-Арена" 22 марта. Эксперты выразили удовлетворенность объектом и ходом подготовки Саранска к проведению главного футбольного форума", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Мордовия-Арена" внешне напоминает солнце - главный символ мифов и легенд мордовского народа, - отметил министр спорта РФ Павел Колобков. - И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках, он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно. После завершения чемпионата мира новая арена станет домом для футболистов местного клуба "Мордовия". Здесь также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия, уверен, стадион станет украшением города и популярным среди поклонников спорта".

"Мордовия-Арена" примет три тестовых матча. В рамках первенства Профессиональной футбольной лиги 21 апреля "Мордовия" сыграет с клубом "Зенит-Ижевск", 4 мая - с "Камазом" из Набережных Челнов, 16 мая - с "Сызранью-2003".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. "Мордовия-Арена", которая вмещает почти 45 тысяч зрителей, примет четыре матча группового турнира: Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).