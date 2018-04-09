Нападающий "Далласа" Бенн стал первой звездой недели НХЛ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Форвард "Далласа" Джейми Бенн стал первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Бенн оформил два хет-трика, всего набрав восемь очков в трех матчах. Второй звездой недели стал вратарь "Флориды" Роберто Луонго, выигравший три матча при коэффициенте надежности 1,59 и проценте отраженных бросков 95,5.

Третьей звездой стал нападающий "Филадельфии" Клод Жиру, забросивший пять шайб и сделавший две передачи в трех матчах.

Прошедшая неделя стала последней в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, "Филадельфия" вышла в плей- офф, "Даллас" и "Флорида" завершили сезон.