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Нападающий "Далласа" Бенн стал первой звездой недели НХЛ

Спорт
9 апреля, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Второй звездой недели стал вратарь "Флориды" Роберто Луонго, третьей - нападающий "Филадельфии" Клод Жиру

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Джейми Бенн

Джейми Бенн

© AP Photo/Tony Gutierrez

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Форвард "Далласа" Джейми Бенн стал первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Бенн оформил два хет-трика, всего набрав восемь очков в трех матчах. Второй звездой недели стал вратарь "Флориды" Роберто Луонго, выигравший три матча при коэффициенте надежности 1,59 и проценте отраженных бросков 95,5.

Третьей звездой стал нападающий "Филадельфии" Клод Жиру, забросивший пять шайб и сделавший две передачи в трех матчах.

Прошедшая неделя стала последней в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, "Филадельфия" вышла в плей- офф, "Даллас" и "Флорида" завершили сезон.

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